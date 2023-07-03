В эфире национального телемарафона Игнат отметил, что украинское контрнаступление находится в центре внимания международного сообщества. Все хотят видеть успех масштабной военной операции ВСУ, от которого зависит будущее многих цивилизованных государств, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал интервью изданию The Washington Post. Генерал рассказал, что тяжело проводить контрнаступление без достаточного количества боевых самолетов и контроля воздушного пространства.

Полковник поддержал позицию военачальника, отметив, что защитникам трудно продвигаться вперед без авиационной поддержки и нужно ускорить поставки западных истребителей. Игнат добавил, что украинские пилоты готовы выехать на обучение хоть завтра.

Напомним, в интервью Залужный признался, что его раздражают сообщения о том, что украинские контратаки на фронте идут медленными темпами.