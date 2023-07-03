В эфире телеканала Еspreso спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что россияне часто меняют местоположение и конфигурацию группировки от надводных к подводным ракетоносителям в Черном море, информирует «НБН».

По словам руководителя пресс-центра, постоянные маневры с кораблями свидетельствуют о нервозности врага относительно его морских возможностей. Сейчас оккупанты заняты поиском новой тактики.

Гуменюк отметила, что захватчики находятся в тревожном состоянии после того, как глава государства заявил о развитии Украиной морских дронов.

Спикер ОК «Юг» добавила, что сейчас ВС РФ оставили на дежурстве в Черном море два ракетоносителя, которые способны нести до 16 крылатых ракет «Калибр».

Ранее Гуменюк рассказала о ситуации в районе Антоновского моста на Херсонщине.