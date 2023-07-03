Игнат сообщил, что уже три дня не было ударов россиян по Киеву, однако это не означает, что можно расслабиться. По его словам, оккупанты могут готовиться к новым атакам или перенаправлять свои силы на другие направления.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Media Center Ukraine.

Спикер Воздушных сил отметил, что снижение количества обстрелов столицы также может быть связано с уменьшением запасов ракет и БПЛА ВС РФ, поскольку ВПК страны-агрессора не так быстро производит крылатые ракеты, а дроны нужно закупать где-то за рубежом, в частности, у Ирана.

Напомним, что в понедельник, 3 июля, российские оккупационные силы ударили дронами по городу Сумы. В результате атаки получил повреждения жилой дом.