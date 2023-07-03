Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Согласно информации украинских военных, на протяжении последних суток на территории Луганской и Донецкой областей было зафиксировано тридцать девять боевых столкновений. Силы обороны Украинского государства отбили все атак россиян в районе Бахмута, а точнее около Богдановки и Миньковки.

Также украинские защитники отбили все попытки штурмов россиян в районе Донецка, а точнее в Марьинке.

Касательно Херсонской и Запорожской областей, там армии Путина акцентирует внимание на отражении контрнаступления ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что за последние сутки воины ВСУ уничтожили почти две роты россиян на Таврическом направлении.