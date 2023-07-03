Как информирует «НБН», видео момента уничтожения российского военного обнародовал ТГ-канал Flash UA.

Так, на кадрах можно увидеть, как во время взятия в плен российских военных на одном из участков фронта в Украине, защитники нашей страны проверяют захватчиков на наличие оружия. В какой-то момент у одного из оккупантов, который изъявил желание сдаться в плен бойцам ВСУ, защитник нашей страны увидел гранату, по всей видимости, с выдернутой чекой. Это означало, что враг хотел взорвать себя и нашего военного. И только благодаря хорошей реакции защитника Украинского государства, никто из бойцов ВСУ не пострадал, чего нельзя сказать о российском военном преступнике. Не задумываясь ни на минуту, чтобы уберечь себя и своих сослуживцев от взрыва, боец Вооруженных сил Украины открыл огонь на поражение по врагу. А спустя несколько секунд можно услышать звук, похожий на взрыв гранаты.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео уничтожения российских военных на катере.