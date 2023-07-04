В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что «освободители» возвращаются на свои позиции там, где отходит вода после теракта на Каховской гидроэлектростанции, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, там оккупанты пытаются развернуть огневые точки и усилить удары по правобережью Херсонской области. Армия Путина также расширила географию использования корректируемых авиационных бомб. Если ранее ВС РФ применяли КАБ в районе Берислава, то сейчас атаки активизировали в направлении Херсона.

Глава пресс-центра отметила, что также россияне пытаются наносить удары БПЛА «Ланцет». Украинская ПВО пытается уничтожать все воздушные цели, однако пока эффективно действовать против авиационных бомб сложно.

Ранее в ОК «Юг» объяснили постоянные маневры российских ракетоносителей в Черном море.