В своем Twitter-аккаунте секретарь СНБО сообщил, что на данном этапе боевых действий защитники выполняют первоочередную задачу – максимально уничтожают оккупантов, технику, артиллерию, склады с боеприпасами и горючим, командные пункты и силы противовоздушной обороны путинских войск, информирует «НБН».

По словам Данилова, последние дни особенно «урожайны» для ВСУ. Чиновник отметил, что сейчас война на уничтожение равна войне в километрах. Чем эффективнее украинские военные ликвидируют захватчиков, тем больше территорий нашей страны будет освобождено.

Он добавил, что Силы обороны Украины действуют шаг за шагом, взвешенно и спокойно.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ за прошедшую неделю.