Британская разведка утверждает, что ВС РФ пытаются замедлить темпы украинского контрнаступления на южном направлении для чего усовершенствовали тактику, направленную на создание преград для защитников.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве сообщили, что россияне в южных регионах Украины используют плотное минирование. В частности, оккупанты создают преграды из противотанковых мин, используя больше снарядов, чем это нужно согласно военным доктринам.

Захватчики рассчитывают, что плотное минирование территорий не только замедлит наступление ВСУ, но и нанесет как можно больше потерь украинской технике.

Также ВС РФ, замедляя защитников, пытаются наносить удары по ним с помощью беспилотников, боевых самолетов и артиллерии. Несмотря на то, что тактика россиян частично успешна, их дефицит боеприпасов обострился.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о главной задаче для Сил обороны на данном этапе войны.