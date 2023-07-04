В оперативном командовании «Север» сообщили, что оккупанты осуществили очередной теракт в отношении жителей Сумщины. В частности, стало известно о двух погибших из приграничного населенного пункта и еще одном раненном, информирует «НБН».

Жители Сумской области стали жертвами российских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию региона. Вражеская ДРГ не достигла цели и с целью запугивания открыла огонь по гражданским.

В ОК «Север» в очередной раз призвали жителей приграничных населенных пунктов, которые находятся близко к российской территории, выехать из опасных районов, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

Напомним, что 3 июля путинские войска атаковали Сумы иранскими дронами-камикадзе. Россияне нанесли удар по центру города, в результате которого были повреждены два жилых многоэтажных дома и здание СБУ. Сегодня мэр Александр Лысенко сообщил, что количество жертв увеличилось.