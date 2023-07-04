Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале опубликовал рассказ «освободителя» родом из города Азов Ростовской области, информирует «НБН».

На «исповеди» Карпов признался, что ему не понравилось воевать в Украине. По его словам, «смерть, грязь, страх» не стоят никаких денег, «ни миллионов, ни миллиардов».

Оккупант пожаловался на отношение к личному составу путинских войск. Россиянин рассказал, что мобилизованных формально готовят к боевым действиям. Захватчиков в ВС РФ считают расходным материалом и относятся к ним, как к мясу, поэтому в рядах «освободителей» колоссальное количество раненых и «двухсотых».

Ранее в Сети распространилось видеообращение остатков разгромленной роты «Шторм Z». Путинские солдаты пожаловались, что их «обнуляют» и отказались воевать.