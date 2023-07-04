Как информирует «НБН», об этом пишут российские пропагандистские ТГ-каналы, в частности, «Соловьев» со ссылкой на заявление советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа.

При этом российская сторона утверждает, что теракт будет осуществлен именно украинской стороной.

В свою очередь российское пропагандистское информационное агентство РИА «Новости» также процитировала слова Карчаа, добавив, что якобы Украина также предпримет попытку нанести удар по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, которая будет начинена радиоактивными отходами.

Конечно же, ни для кого не секрет, что в действительности теракт если и будет осуществлен, то это сделает страна-оккупант Россия. А своими заявлениями Кремль пытается возложить вину на Украину.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие регионы могут быт в опасности в случае теракта на территории ЗАЭС.