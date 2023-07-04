Эксперты ISW в своем отчете обратили внимание на панику среди российских военкоров. Пропагандистов пугает перспектива форсирования Днепра украинскими бойцами, в связи с чем они начали поиск плавсредств для оккупантов, информирует «НБН».

В частности, 2 июля военкоры призвали региональных руководителей России передать захватчикам, которые находятся на фронте, конфискованные у браконьеров лодки.

Также один из пропагандистов предложил возродить специальное речное подразделение «Днепр», которое участвовало в русско-турецких войнах, гражданской войне в России и во Второй мировой войне. По его мнению, эта флотилия улучшит положение армии Путина на Херсонщине и эту группировку стоит усилить гражданскими катерами.

Напомним, военкоры РФ обвинили оборонное ведомство страны-агрессора в неподготовленности оккупантов на восточном берегу и отсутствии необходимого оборудования и лодок у захватчиков.

Ранее в ISW заявили, что Россия может вывести оккупационные силы с южного направления, объяснив, что это будет означать для украинских войск.