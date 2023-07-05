Аналитики ISW в своем отчете пишут, что «медленное» контрнаступление украинских войск помогает защитникам сосредоточиться на создании «ассиметричного градиента истощения», информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова относительно продвижения ВСУ. По словам чиновника, Силы обороны сосредоточились на выполнении главной задачи – уничтожения личного состава и техники армии Путина.

Секретарь СНБО дал понять, что приоритет Украины на данном этапе боевых действий с российскими захватчиками – истощить путинские оккупационные силы и средства.

В Институте изучения войны цитируют главу Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Военачальник заявил, что ВСУ действуют правильно, поскольку осторожность помогает им избегать больших потерь в ходе контратак. Он отметил, что украинское наступление замедляют наземные мины и другие препятствия, созданные ВС РФ.

В ISW заверили, что «медленный» темп масштабной операции Украины не говорит о тупиковой ситуации или о неспособности защитников отбить большие территории.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили об успехах Сил обороны на фронте за прошедшую неделю.