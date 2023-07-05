В интервью ABC News военачальник заявил, что ситуация с украинским контрнаступлением в зоне его ответственности на юге остается стабильной. По словам Тарнавского, главное то, что защитники не использовали весь свой потенциал и все развивается по плану, информирует «НБН».

Генерал отметил, что для путинских оккупационных сил основной целью является техника, которую армия Украины получает от западных стран. Россияне создают минные заграждения, используют противотанковые средства, проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят ракетные и авиаудары.

Отметим, что войска страны-агрессора пытаются замедлить контрнаступление ВСУ на юге Украины. Разведка Великобритании рассказала о тактике ВС РФ.