Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», по словам главы Кабмина, повышение цен на топливо приведет к увеличению поступлений в бюджет, что окажет помощь в стране в оказании поддержки Вооруженных сил Украинского государства.

В частности, Шмыгаль заявил, что вчера Минэкономики Украины собрало все сети. Согласно имеющимся ожиданиям, в июле повышение составит приблизительно до пяти гривен, что не является критическим, но весьма важным для страны в плане борьбы с агрессором из РФ.

По данным премьера, ни в Украине, ни в Европе сейчас не фиксируется дефицит топлива.

Насколько известно, с первого июля текущего года налоги на топливо в Украинском государстве возвратились на довоенный уровень. Согласно прогнозу Министерства экономики, в июле цена на дизельное топливо поднимется на 5 гривен за литр, а бензина – на 7-8 гривен за литр.

Напомним, ранее мы уже писали о возвращении довоенных налогов в Украине.