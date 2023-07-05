Черник, комментируя вступление Украины в НАТО, отметил, что пока не видно конкретных шагов для интеграции страны в Альянс. Вероятно, Киеву предложат новую военно-техническую программу, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, классическая военная доктрина предусматривает превосходство над противником в воздухе, однако, несмотря на это, защитники все равно продвигаются вперед.

Аналитик заверил, что при поступлении первых F-16 в Украину, ситуация на фронте существенно изменится. ВСУ необходимы 3-4 эскадрильи современных самолетов, общей численностью до 30 единиц, еще лучше – если партнеры предоставят два авиационных полка из 180 истребителей.

Современная авиация переломит ход войны, и защитники смогут завершить боевые действия уже через несколько месяцев. Однако отсутствие соответствующего решения элит США является препятствием к получению F-16.

Черник считает, что Вашингтон опасается распада Российской Федерации, поскольку ядерное вооружение может «расползтись». Если стратегические ракеты можно быстро взять под контроль, то тактические снаряды могут оказаться у террористов.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, какие самолеты видят в качестве дополнения к американским истребителям F-16.