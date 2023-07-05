В своем Telegram-канале пропагандист пожаловался, что путинские оккупационные силы оставили село. По его мнению, для захватчиков в этой ситуации «все плохо», кроме того, ВСУ держат под огневым контролем Бахмут, информирует «НБН».

Сладков добавил, что россияне сбежали из Клещиевки якобы из-за «снарядной диеты», выразив надежду на то, что он будет рад, если кто-то опровергнет информацию об их «жесте доброй воли».

«Военкор» отметил, что город-крепость оказался под «угрозой штурма». Он сомневается, что «вторая армия мира» сможет удержать населенный пункт.

Отметим, что «повар Путина» 19 января заявлял о захвате Клищиевки, жалуясь, что защитники работают четко и слаженно, чему должны учиться «вагнеровцы». Сами «освободители» в перехваченных разведкой разговорах сообщали о больших потерях оккупационной армии в этой зоне фронта.

Напомним, что российские «военкоры» испугались перспективы форсирования Днепра ВСУ в Херсонской области. Пропагандисты начали срочно искать лодки для путинских солдат.