Агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей европейской разведки, сообщило, что Российская Федерация отправит на фронт в Украину вместо армии Пригожина заключенных и чеченских боевиков, информирует «НБН».

После того, как «повар Путина» вывел своих наемников из Бахмута Донецкой области, Москве пришлось направить туда большое количество оккупантов, ослабив их позиции на юге страны.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов ранее заявил, что группа «Вагнера» больше не будет воевать в Украине, отметив, что армия олигарха была самым боеспособным подразделением среди всех захватчиков.

В ближайшие недели РФ направит на фронт в Украину заключенных и чеченских боевиков. Количество осужденных в ВС РФ увеличилось до 15 000 человек и, вероятно, их будет больше. Относительно чеченских подразделений пока не известно, сколько дополнительных сил смог предоставить армии России глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, пропагандист Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» сообщил россиянам, сколько денег потратил Кремль из госбюджета на финансирование «вагнеровцев».