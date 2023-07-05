Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественное».

По состоянию на текущий момент официальные источники не подтвердили информацию о взрыве, а также не назвали каких-либо причин произошедшего инцидента.

В это же время в Воздушных силах предупреждали о том, что на территории Днепропетровской области существует угроза применения российскими войсками ударных дронов.

Напомним, ранее мы уже писали, что сегодня оккупационные власти РФ обстреляли территорию Херсонской области в результате чего погиб один из мирных жителей.