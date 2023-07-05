Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

В частности, в сообщении отмечается, что при процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации следственных органов, сегодня приблизительно в 19 часов оккупанты РФ обстреляли поселки в Белозерской общине. Последствиями таких действий со стороны врага стали травмы несовместимые с жизнью у мужчины. Еще как минимум трое гражданских получили ранения осколочного характеров.

В Офисе генерального прокурора также добавили, что данные о пострадавших уточняются. Сейчас продолжают проводиться мероприятия для фиксации преступления, которое было совершено армией государства-оккупанта.



Напомним, ранее мы уже писали об ударе оккупантов по Антоновскому мосту, что в Херсонской области.