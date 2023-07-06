В эфире национального телемарафона замминистра обороны заявила, что российские захватчики в Бахмуте фактически находятся в ловушке. Путинские солдаты контролируют большую часть города, однако не могут спокойно по нему передвигаться или покинуть его, поскольку защитники не дают им сделать это, информирует «НБН».

По словам Маляр, украинские военные понемногу продвигаются на южном фланге, на северном – идут бои, в течении дня ситуация может меняться несколько раз.

Представитель Минобороны добавила, что россияне подтягивают в Бахмут десантно-штурмовые войска, вокруг города опять «очень горячо».

Накануне российский «военкор» Александр Сладков пожаловался, что оккупанты бегут из-под Бахмута. Захватчики оставили село Клещиевка, захватом которого в январе хвастался главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин.