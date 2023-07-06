Сегодня ночью российские захватчики ударили по нашей стране крылатыми ракетами «Калибр». Снаряды армия Путина запускала с надводных носителей и подлодок, расположенных в Черном море, информирует «НБН».

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что после ночной атаки в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 кораблей страны-агрессора, оснащенных 22 крылатыми ракетами «Калибр».

Кроме того, на боевом дежурстве находится вражеский корабль в Азовском море и до 8 судов в Средиземном море, один из которых несет до 16 «Калибров».

Напомним, ракетную атаку на Украину 6 июля прокомментировали в ОК «Юг», рассказав об особенности этого обстрела.