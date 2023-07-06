В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что ночью путинские оккупационные силы увеличили количество ракетоносителей в Черном море с четырех до шести – три подводных и три надводных, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, было очевидно, что российские захватчики готовятся к атаке, общий залп ракет на вражеских кораблях составлял до 36 единиц ракет типа «Калибр».

Глава пресс-центра напомнила, что такая крылатая ракета, выпущенная с моря, преодолевает расстояние в 2500 километров, фактически покрывая всю территорию нашей страны.

Спикер ОК «Юг» добавила, что это вооружение может долететь куда-угодно, именно поэтому жители каждого региона Украины не должны игнорировать тревогу.

Отметим, что ночью ВС РФ нанесли удар по Львову. Мэр сообщил о погибших в результате атаки.