Британская разведка сообщила, что РФ стягивает войска со всей страны и направляет их в Украину в надежде, что увеличение личного состава армии Путина поможет остановить контрнаступление ВСУ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

Разведка Великобритании отмечает, что на Запорожье отправили 58-ю общевойсковую армию России, которая отвечала за безопасность Кавказского региона.

На Донетчине позиции удерживают морская пехота и 5-я общевойсковая армия. Ранее Кремль использовал эти подразделения как противодействие КНР.

В районе Бахмута действуют ВДВ РФ, которые дислоцировались на западе государства-террориста. Эти бойцы считаются в РФ элитными и предназначались на случай напряженности в отношениях со странами НАТО.

Как сообщалось, представитель Генштаба Великобритании заявил, что войска страны-агрессора утратили почти половину своей боеспособности в ходе полномасштабного вторжения в Украину.