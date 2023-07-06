Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Буданова The Times, это мероприятие вряд ли удовлетворит ожидания наших соотечественников. В частности, глава ГУР МОУ считает, что Украинское государство не получит приглашение в Альянс на саммите.

Он добавил, что ему весьма трудно отдать должное саммиту НАТО по весьма простой причине – ожидания украинцев не будут удовлетворены.

В это же время руководитель Главного управления разведки добавил, что на саммите его участники объявят всего лишь некоторые слова, но ничего больше.

Буданов подчеркнул, что он знает, о чем будут говорить на саммите, так как он видел черновики речей.

Напомним, ранее мы уже писали о предположении американского политика относительно того, что страны НАТО предложат Киеву на саммите Альянса в Вильнюсе.