Социологи группы «Рейтинг» с 21 апреля по 22 мая опросили жителей 21 большого города Украины. У респондентов спросили, что они будут делать в случае обострения обстановки вблизи их города из-за российского вторжения, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что больше всего желающих вступить в ряды защитников при таком развитии событий в Черкассах, Ровно, Ивано-Франковске и Житомире – 17%, а также 16% среди жителей Полтавы, Винницы и Хмельницкого.

Чуть меньше желающих вступить в армию среди жителей Луцка (14%), Киева, Черновцов (12%), Сум, Кропивницкого и Днепра (10%).

От 45% до 61% респондентов сообщили, что они не намерены бежать из своего города, даже если поблизости усложнится военная ситуация.

Ранее социологическая служба Центра Разумкова выяснила, кого украинцы считают «внутренними врагами».