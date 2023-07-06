В интервью британскому изданию The Times глава украинской военной разведки сообщил, что угроза теракта страны-агрессора на Запорожской АЭС постепенно минимизируется, информирует «НБН».

По словам генерала, опасность искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС «тихонько спадает», при этом Украина предпринимает публичные и непубличные действия, чтобы не допустить теракта российских оккупантов на станции.

Накануне в Министерстве обороны Украины объяснили, что Кремль намеренно обостряет ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, надеясь переломить ход войны в свою пользу за счет теракта.

Ранее аналитики ISW оценили риск подрыва ЗАЭС российскими захватчиками, указав на цели вражеской провокации.