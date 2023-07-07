В интервью агентству Reuters начальник украинской разведки, комментируя контрнаступление нашей армии, заверил, что успехи масштабной операции ВСУ будут, но позже, информирует «НБН».

Генерал сравнил наступательные действия защитников с многомесячным штурмом Бахмута российскими оккупационными силами. Армия Путина атаковала город-крепость больше девяти месяцев. Сегодня задача армии Украины немного больше, чем оборона Бахмута, однако у военных чуть меньше десяти месяцев времени.

Ранее о контрнаступлении украинских войск высказался глава государства Владимир Зеленский. Гарант сообщил, что замедляет проведение масштабной военной операции.