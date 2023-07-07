Движение «Желтая лента» сообщило, что предатели Украины в Мелитополе и Бердянске испытывают притеснения со стороны «освободителей». Причиной усобиц стало насилие, которое захватчики применяют в отношении коллаборантов, информирует «НБН».

Чтобы отомстить оккупантам, сторонники РФ раскрывают их позиции Силам обороны. Одни ставленники страны-агрессора не могут договориться о власти, другие игнорируют план мобилизации, третьи передают ВСУ данные о складах с оружием и боеприпасами «второй армии мира».

Партизаны отмечают, что с приближением деоккупации Запорожской области предатели Украины все активнее ищут пути амнистии.

Как сообщалось, крымский коллаборант Сергей Цеков заявил, что Киев должен отдать три области Украины, чтобы россияне сели за стол переговоров.