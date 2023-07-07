Как информирует «НБН», глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что защитники из ПвК «Восток» сбили все шесть дронов-камикадзе, выпущенных Россией по региону. Однако обломки сбитого «Шахеда»упали на автомобиль, который в это время двигался по трассе. В результате погибли два человека.

Кроме того Лысак отметил, что в результате падения обломков загорелась сухая трава. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Отмечается также, что один беспилотник попал по частному предприятию на территории Криворожского района. В результате произошел пожар. Пламенем было охвачено более ста квадратных метров территории. Огонь достигал четырехметровой высоты. Спасатели погасили возгорание. В результате ЧП пострадавших нет.

Помимо того, Россия нанесла удары из тяжелой артиллерии по Никополю. Никто из людей в результате не пострадал.

Напомним, ранее мы уже писали, что в результате ракетного удара по Львову количество жертв увеличилось.