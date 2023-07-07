В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ сообщил, что ежемесячно армия государства-террориста выпускает по населенным пунктам нашей страны около 100 ракет разных типов, информирует «НБН».

По словам Игната, на протяжении месяца «вторая армия мира» обстреливает Украину 10-15 крылатыми ракетами «Калибр». Полковник добавил, что в прифронтовых районах российские оккупационные силы по-прежнему наносят удары с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300.

Напомним, в ОК «Юг» сообщили о постоянных маневрах российских ракетоносителей в Черном море, назвав причину активности захватчиков.