Как информирует «НБН», об этом более детально говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В том числе, подразделения ракетных войск, а также артиллеристы на протяжении минувших суток поразили один из районов сосредоточения живой силы, военной техники и вооружения вражеских сил.

Помимо того был полностью уничтожен один состав боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, а также три станции РЭБ российских захватчиков.

Напомним, ранее в ВСУ высказались о наступлении на Бердянск и Мелитополь.