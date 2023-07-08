Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Цаплиенко.

Так, по данным журналистов становится известно, что глава Украинского государства Владимир Зеленский в 500-ый день полномасштабного вторжения побывал на острове Змеином.

«Сегодня 500 дней полномасштабной войны и символичной является возможность почтить память наших погибших Героев именно с острова Змеиный, сказал президент, потому , что Змеиный, это . Свободный остров Свободной Украины» — заявил украинский лидер.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил всех защитников, которые сражались за остров Змеиный, заявив, что эта битва была одной из самой важной в полномасштабной войне.

Напомним, ранее мы писали о переговорах Зеленского с Эрдоганом.