Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ГУР.

Представители ГУР заявляют, что на данный момент россияне все так же продолжают доставлять на территорию Запорожской АЭС мины и другие взрывчатые вещества. Тем самым они они усиливают опасность на атомной электростанции.

Представители военной разведки заявляют, что уже сейчас известно о том, что в машинных залах и в технических помещениях установлены минно-взрывные заграждения. Они, по словам ГУРовцев состоят из мин разных типов. Известно, что российскими оккупантами в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Также представители ГУР в своих социальных сетях поделились картой, на которой видно, где оккупанты уже установили взрывчатки.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал ситуацию на ЗАЭС.