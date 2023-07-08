Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Харьковской ОВА.

Известно, что приблизительно в 00:14 российские оккупанты нанесли по территории города Волчанск артиллерийские удары. В ходе этого был поврежден 9-этажный дом, а ранения в свою очередь получил 62-летний мужчина, который был госпитализирован. Позже, уже в 2:05 по местному времени на территории города Волчанск были зафиксированы новые прилеты, снова с артиллерии. В ходе этой атаки российские оккупанты повредили частный дом, пострадавших уже не было. Уже ближе к утру, в 5:00 армия РФ снова обстреляла территорию города, в ходе последнего обстрела оккупанты повредили многоквартирный дом. К счастью, также обошлось без пострадавших.

Примечательно, что российские оккупанты очень часто совершают обстрелы по территории Харьковской области. В основном удары наносятся по территории Балаклеи, Волчанска и других населенных пунктах.

Напомним, мы также писали об ударе по Кривом Роге.