Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

С источника становится известно о том, что украинские войска достигли значительных успехов в районе города Бахмут Донецкой области и продолжили вести контрнаступление еще на нескольких участках фронта.

Аналитики Института изучения войны также взяли во внимание данные Генштаба, в которых говорится, что бойцы ВСУ смогли совершить успешные наступательные операции к северу и югу от самого Бахмута. Также известно, что воины смогли отвоевать позиции, которые ранее были утрачены.

Примечательно, что украинские защитники также добились успехов вблизи населенного пункта Клещеевка, которая находится в 7 км от Бахмута. Помимо этого, наступательные действия ведутся и на границах Запорожской и Донецкой области.

К слову, в российском оборонном ведомстве заявляли, что украинская армия ведет наступление на границах Харьковской и Луганской области.

Ранее в Минобороны обратились к администраторам телеграм-каналов.

Ситуація на сході: стало відомо про успіхи ЗСУ у Бахмуті