Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «BBC«.

Издание сообщает о том, что на основе открытых источников им удалось установить имена 27 423 российских военных, которые погибли на войне против Украины. Из них, около 240 человек погибли в то время, когда пытались отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины, среди них также были и офицеры.

Источник сообщает, что с 4 июня 2023 года на войне в Украину среди погибших в составе армии Российской Федерации присутствуют: один генерал, два полковника, три подполковника, а также 12 офицеров. Все они погибли как раз таки во время контрнаступления ВСУ.

Издание добавляет, что новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряда своих системных проблем. По крайней мере, в оккупантов до сих пор есть серьезные потери среди офицеров.

Ранее мы писали о продвижении украинских военных в Пологовском районе.