Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Петренко+Сводки«.

С телеграм-канала становится известно, что бойцы Вооружённых сил Украины смогли продвинуться на Запорожском направлении и занять новые позиции. Сообщается, что успехов бойцы ВСУ добились вблизи населенного пункта Равнополье, который относится к Пологовскому району. Там защитники смогли выбить оккупантов и закрепиться на новых рубежах. К тому же, известно, что воины Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться и на других направлениях, в том числе и в Донецкой области.

Также отметим, что автор телеграм-канала выложил обновленную карту боевых действий на южном направлении, где видно недавно занятые позиции ВСУ.

Отметим, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали о том, что защитникам удалось добиться успехов на Бахмутском направлении и занять новые позиции.

Ранее Залужный прокомментировал медленные темпы контрнаступления ВСУ.