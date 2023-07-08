Как сообщает «НБН«, свою точку зрения представитель Кремля озвучил в комментарии журналистам пропагандистского ресурса «РИА Новости«.

Высокопоставленный чиновник назвал возвращение в Украину из Турции командиров с «Азовстали» несоблюдением условий достигнутых договоренностей. Причем Москва назвала «нарушителями» условий возвращения как Анкару, так и Киев.

Песков поразмышлял, что, в соответствии с условиями договоренностей, защитники мариупольского завода «Азовсталь» якобы должны были пребывать на турецкой территории «до завершения конфликта». Не понравилось Пескову и то, что РФ никто не проинформировал, что защитников «Азовстали» передадут Украине. Чиновник считает причиной нарушения договоренностей «провалы» в контрнаступлении ВСУ.

Напомнпим, ранее мы уже писали о возвращении командиров «Азова» из Турции в Украину.