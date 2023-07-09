Как информирует «НБН», в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, какое количество россиян и техники уничтожили бойцы ВСУ на фронте в нашей стране за последние сутки.

Так, согласно обнародованным данным, защитники нашей страны ликвидировали шесть сотен россиян, а также сожгли два десятка артсистем и тридцать девять единиц техники за последние двадцать четыре часа.

Согласно утреннему заявлению украинских военнослужащих, оккупационные силы России наступают, в том числе, в районе Сватово, Кременной и Донецка на востоке, а украинские защитники продолжают свое наступление на Мелитополь и Бердянск на юге. В общем на протяжении последних суток на Донбассе произошло более трех десятков столкновений.

Всего за это время враг потерял 600 человек живой силы, четыре танка, одиннадцать ББМ, двадцать артиллерийских систем, сем реактивных систем залпового огня, три средства противовоздушной обороны, девятнадцать БПЛА, а также 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и девять единиц специальной техники.

Напомним, ранее об огромных потерях армии РФ на фронте в украине рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.