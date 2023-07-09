Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Сырского.

Генерал Александр Сырский в своем телеграм-канале рассказал о том, что на данный момент защитники Украины имеют достаточно серьезные продвижения на Бахмутском направлении.

«Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке» — написал Сырский в телеграм-канале.

Также примечательно, что Александр Сырский в своем телеграм-канале опубликовал видео работы украинского снайпера из группы «Призраки Бахмута» бригады имени Богдана Хмельницкого.

Командующий Сухопутными войска ВСУ подписал это словами: «С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага. Во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить. Молодцы».

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