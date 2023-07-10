Как информирует «НБН», информация об этом была обнародована рядом украинских ТГ-каналов со ссылкой на партизанское движение «АТЕШ».

Так, согласно обнародованному сообщению, агент «АТЕШ» из состава ВС России сообщил, что в окрестностях города-руины Бахмута были разбиты «кадыровцы». Среди них десятки убитых и раненных.

Важно отметить, что в материале также говорится и о том, что бойцы спецназа «АХМАТ» бегут с позиций похлеще многих мобиков. Вместе с «кадыровцами» массово гибнут военные 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад.

Напоследок отмечается, что силы обороны взяли Бахмут под огневой контроль и развязка будет уже совсем скоро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кадыров заявил о переброске бойцов спецназа «АХМАТ» в окрестности Бахмута.