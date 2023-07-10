В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что ситуация в регионе остается сложной, российские захватчики продолжают регулярно наносить удары на трех направлениях, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, «вторая армия мира» обстреливает правый берег Николаевской области, акцентируя внимание на Очаковском направлении. В то же время Бериславский район Херсонщины продолжает страдать от управляемых авиационных бомб – россияне целятся в объекты промышленности и сельского хозяйства, от которых зависит мощность области. Также путинские оккупационные войска продолжают открывать артиллерийский огонь в направлении Антоновского моста.

Гуменюк добавила, что ВС РФ чаще всего для атак применяют РСЗО и тяжелую артиллерию. При этом враг столкнулся со «снарядным голодом», о чем свидетельствует нетипичное использование систем С-300.

Ранее британская разведка рассказала, как россияне на Юге Украины пытаются замедлить контрнаступление защитников.