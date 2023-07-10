Британская разведка отмечает, что путинские оккупационные силы в течение 17 месяцев полномасштабной войны в Украине ежедневно несли в среднем около 400 потерь, что спровоцировало кризис боевого медицинского обеспечения в РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве сообщают, что приток раненых в России подорвал нормальное предоставления медицинских услуг гражданским лицам, особенно в регионах, которые граничат с Украиной. Многие специализированные военные госпитали РФ зарезервированы для раненных офицеров.

По словам руководителя подразделения боевой медицины компании «Калашников», страна-агрессор могла предотвратить до 50% потерь путинских оккупационных сил при должном оказании «освободителям» первой медицинской помощи.

В разведке Великобритании уточнили, что основной причиной ампутации конечностей и смертей является медленная эвакуация раненых с поля боя, а также ненадлежащее использование грубого российского жгута.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео «исповеди» пленного оккупанта. Захватчик пожаловался, что к путинским солдатам относятся как к мясу, из-за чего «вторая армия мира» несет большие потери.