Страна-агрессор принесла разрушение и деградацию на временно оккупированные территории Украины, что подтверждает уровень жизни в Крыму и так называемых «народных республиках» во востоке, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

Начальник военной разведки отметил, что временно захваченные регионы превратились в Кубу. Генерал напомнил, что после прихода к власти коммунистов в этом государстве свернулись политические и экономические свободы, страна начала деградировать и изолироваться, став «гетто-заповедником дремучей стагнации».

Крым и ОРДЛО платят цену за российское «освобождение» в виде тотальной деградации культуры, науки, образования, отсутствия любого развития, падения социального капитала и разрушения устаревшей инфраструктуры. Подобная ситуация наблюдается и на территории непризнанного Приднестровья.

Ранее Буданов рассказал о расколе в обществе России, спрогнозировав его последствия.