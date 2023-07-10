В эфире национального телемарафона Игнат сообщил, что «вторая армия мира» использовала для удара по Николаеву баллистическую ракету, против которой необходимы такие системы, как ЗРК Patriot, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, когда ВС РФ применяют для атак баллистические «Искандер-М» и крылатые ракеты «Искандер-К», проходит мало времени с момента их запуска до момента прилета.

Полковник отметил, что оккупанты атакуют неожиданно и из разных типов оружия, в частности, используя реактивные системы залпового огня, которые также бьют на большие расстояния. По этой причине, у сил ПВО мало времени на реагирование, а у гражданских лиц – на то, чтобы пройти в укрытие.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил первые подробности удара ВС РФ по областному центру.