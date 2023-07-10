Американские аналитики в своем отчете сообщили, что в воскресенье, 9 июля, неизвестные обнародовали в Сети изображение, похожее на устав частной военной компании российского олигарха Евгения Пригожина, информирует «НБН».

В ISW предполагают, что кто-то хотел представить ЧВК «Вагнер» как профессиональную организацию. Документ подтверждает, что один из основополагающих принципов армии Пригожина в так называемой «СВО» — верная служба президенту РФ и русскому народу.

Эксперты отмечают, что учредительный документ военной компании «повара Путина» показывает группу «Вагнера» более привлекательной и профессиональной, по сравнению с ВС РФ.

В Институте изучения войны считают, что решение кремлевского диктатора не наказывать боевиков ЧВК за «мятеж» ставит его и Кремль в неловкое положение.

Ранее спикер главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что известно российскому руководству о местонахождении Пригожина.