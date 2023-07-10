В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что выходные прошли без масштабных воздушных атак на Украину со стороны страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Игната, в воздушном пространстве наблюдается «затишье», при этом кое-где на фронте армия Российской Федерации применяет тактическую авиацию. Также в небе регулярно фиксируют вражеские разведывательные средства.

Полковник добавил, что неизвестно, когда российские захватчики нанесут удар в следующий раз, однако, вероятно, армия Путина осуществит пуски управляемых авиационных бомб, к чему готовятся защитники.

Ранее спикер Воздушных сил рассказал, сколько в среднем ракет выпускает «вторая армия мира» по Украине ежемесячно.