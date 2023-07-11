Агентство Reuters в своем материале отмечает, что из видеозаписей и интервью с россиянами стало известно, что во время похода «вагнеровцев» на Москву, часть военных машин ЧВК перестала двигаться на север, повернув по шоссе на восток, информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, наемники Пригожина отправились в направлении базы ВС РФ «Воронеж-45», где страна-агрессор хранит ядерное оружие. Буданов утверждает, что боевики «Вагнера» дошли до стратегического объекта, однако попасть в техническую часть не смогли из-за закрытой двери.

Начальник военной разведки уточнил, что россияне на базе в Воронеже хранят небольшие ядерные устройства, которые могут поместиться в рюкзак. Инцидент вызвал серьезное беспокойство в США.

При этом в Белом доме не смогли подтвердить информацию о том, что российское ядерное вооружение было в опасности во время «восстания» армии Пригожина.

Ранее Буданов высказался об уровне жизни во временно захваченных регионах Украины после прихода российских оккупантов.