Социологическое исследование «Евробарометр» показало, что в среднем 64% граждан 27 стран-членов Евросоюза согласны с тем, что ЕС должен предоставлять Украине военную помощь, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

Самый высокий уровень поддержки отправки вооружений Киеву Евросоюзом продемонстрировали респонденты в Швеции – 93%, Португалии – 90%, Дании и Финляндии – 89%.

Наименьший уровень поддержки в этом вопросе показали жители Словакии – 37%, Кипра – 36% и Болгарии – 30%. Уровень поддержки ниже среднего среди опрошенных в ФРГ – 62%.

Согласно результатам опроса, 56% участников исследования согласны с реакцией Европейского Союза на полномасштабное вторжение РФ в Украину, 54% граждан ЕС удовлетворены реакцией своего государства.

Как сообщалось, соцопрос в США показал резкий рост поддержки американцами передачи вооружения Украине.